BofA Global Research lance la couverture de Lyntris avec une recommandation “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 septembre - ** BofA Global Research lance la couverture de Lyntris LYNX.N avec une recommandation “achat” et un objectif de cours de 21 dollars
** La société de courtage voit “de solides opportunités de hausse” et estime que LYNX est bien positionnée pour tirer parti de l’augmentation des investissements dans la défense aux États-Unis et chez ses alliés internationaux
** Elle ajoute: “Nous estimons que LYNX bénéficie d’une exposition favorable aux priorités de défense dans l’ensemble de ses trois segments”
** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse d'environ 24 % par rapport à son prix d'introduction en bourse de 17,5 dollars
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