BofA et Citi s'apprêtent à donner le coup d'envoi d'une semaine chargée pour les grandes banques américaines

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14 septembre - ** Bank of America BAC.N et Citigroup C.N doivent intervenir lundi en fin de journée lors de la Barclays Global Financial Services Conference, marquant ainsi le coup d'envoi d'une semaine chargée pour les grandes banques américaines

** Le directeur général de BofA, Brian Moynihan, devrait prendre la parole à 13h (heure de l'Est) (17h00 GMT), tandis que le directeur financier de Citi, Gonzalo Luchetti, doit intervenir à 15h30 (heure de l'Est)

** Wall Street suit de près les commentaires sur les projets de transactions en cours et les dernières informations concernant la santé des consommateurs

** Selon les analystes, les volumes des activités de banque d’investissement au troisième trimestre ont été faibles jusqu’à présent, ce qui concentre davantage l’attention sur les opérations de septembre, un mois généralement favorable aux transactions

** La plupart des dirigeants devraient s’exprimer avant que la banque centrale américaine n’annonce sa décision de politique monétaire mercredi, et leurs commentaires pourraient donner le ton aux attentes des investisseurs avant la publication des résultats du troisième trimestre le mois prochain

** “Au-delà de l’impact financier d’une hausse de 25 points de base des taux ou d’un statu quo sur le bénéfice par action des banques, la manière dont le président Warsh présentera cette décision et mènera la conférence de presse sera déterminante; rien de tel qu’un marché obligataire mécontent pour gâcher la fête des marchés de capitaux et de la croissance des prêts,” a déclaré la semaine dernière Erika Najarian, analyste chez UBS