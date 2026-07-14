BofA dépasse les prévisions de bénéfices grâce à un volume de transactions record et à la bonne santé de ses activités de banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1 afin d'y ajouter des estimations) par Pritam Biswas et Saeed Azhar

Bank of America BAC.N a dépassé mardi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à une activité de trading record et à une forte augmentation du nombre de transactions.

Les investisseurs sont restés prudents et ont remanié leurs portefeuilles dans un contexte de marchés volatils, alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont alimenté les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole brut, ont fait grimper les cours du pétrole et renforcé l’incertitude autour des taux d’intérêt et d’une inflation persistante.

Les grandes banques d’investissement ont tendance à tirer profit de la volatilité des marchés, leurs salles de marché générant des revenus plus élevés grâce à l’activité accrue de leurs clients.

Le chiffre d’affaires des activités de vente et de transactions de Bank of America au deuxième trimestre a bondi de 34 %, passant de 5,3 milliards de dollars un an plus tôt à un niveau record de 7,1 milliards de dollars. Le directeur général, Brian Moynihan, avait précédemment déclaré que la banque tablait sur une hausse de 15 %.

Les revenus liés aux actions ont grimpé de 70 %, à 3,6 milliards de dollars.

La banque a annoncé un résultat net de 9,1 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 7,2 milliards de dollars, soit 90 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,13 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la banque, qui a progressé d'environ 8 % depuis le début de l'année 2026, était en hausse de 1,7 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse. L'action a surperformé ses concurrents JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N depuis le début de l'année 2026.

LA BANQUE D’INVESTISSEMENT BRILLE

Les fusions et acquisitions mondiales, évaluées à plus de 10 milliards de dollars, ont atteint des niveaux records au cours du premier semestre 2026, selon les données de LSEG. Cette hausse s’explique par un environnement réglementaire plus souple qui a incité les grandes entreprises de tous les secteurs à saisir l’occasion de conclure des transactions.

Bank of America Securities a agi en tant que co-chef de file pour l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, évaluée à 2 000 milliards de dollars — une cotation historique qui a dynamisé le marché américain des introductions en bourse et favorisé son rebond en 2026.

La banque a également agi en tant que conseiller financier pour l'opération de 66,8 milliards de dollars de la société d’électricité américaine NextEra Energy NEE.N visant à racheter Dominion Energy D.N , annoncée en mai.

Le total des commissions de la banque d’investissement de BofA a augmenté de 50 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le directeur général Moynihan a déclaré plus tôt ce trimestre que la banque d’investissement était en « très bonne forme ».

« Le super-cycle des dépenses d’investissement alimenté par l’IA a profité aux émissions d’actions, aux fusions-acquisitions et au financement par emprunt, tandis que les activités de négoce ont été favorisées par la volatilité liée à l’Iran sur l’ensemble des classes d’actifs », a déclaré Stephen Biggar, directeur de la recherche sur les services financiers chez Argus Research.

« Les 2 500 milliards de dollars de fusions-acquisitions mondiales annoncées au premier semestre constituent un véritable cadeau qui continuera de porter ses fruits, les banques étant rémunérées à mesure que les transactions seront finalisées au cours des 6 à 9 prochains mois, tandis que le pipeline des méga-introductions en bourse reste intact pour le second semestre. »

DES REVENUS D'INTÉRÊTS SOLIDES La vigueur des dépenses de consommation a soutenu la résilience de l’économie américaine malgré une incertitude macroéconomique persistante, servant de catalyseur essentiel pour les prêteurs.

La consommation a soutenu une demande soutenue de nouveaux prêts, offrant aux grandes banques commerciales une base opérationnelle stable grâce aux revenus d’intérêts.

Le revenu net d'intérêts (NII) de la banque — qui correspond à la différence entre ce qu’elle perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts — a augmenté de 9 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 16 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le montant moyen des prêts et des crédits-bails de Bank of America a légèrement augmenté de 1 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 321 milliards de dollars.

« Notre stratégie porte ses fruits », a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier, lors d’une conférence de presse.

« Nous réalisons des investissements rigoureux, nous nous développons de manière organique, nous gagnons des parts de marché, nous maintenons de solides indicateurs d’exploitation et nous générons des niveaux de croissance et de rentabilité plus élevés. »