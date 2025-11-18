BofA dégrade directement Honeywell de 'achat' à 'sous-performance'
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, la banque américaine rappelle que le groupe prévoit de scinder ses activités aéronautiques dans le courant du second semestre 2026 afin de pouvoir se concentrer sur ses métiers dans les équipements d'automatisation.
Si l'historique montre que ces opérations de simplification créent généralement de la valeur pour les actionnaires en renforçant la focalisation opérationnelle de chacune des entités séparées, la firme new-yorkaise juge que le chemin vers une revalorisation boursière pourrait s'avérer, cette fois, plus difficile qu'anticipé.
BofA fait notamment valoir que la récente scission de Solstice, la filiale de matériaux avancés, a déçu les investisseurs, tout comme la nomination du futur directeur général d'Honeywell Aerospace, choisi en interne alors que le marché espérait le recrutement d'un dirigeant venu de l'extérieur.
Par ailleurs, l'établissement dit tabler sur une absence de croissance du bénéfice par action en 2026, un élément susceptible là encore de peser sur la performance du titre selon lui.
La banque a parallèlement revu son objectif de cours à la baisse, à 205 dollars contre 265 dollars précédemment.
