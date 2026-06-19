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BofA abaisse son objectif de cours sur EssilorLuxottica, le titre suit
information fournie par AOF 19/06/2026 à 13:02

(Zonebourse.com) - Bank of America a abaissé vendredi son objectif de cours sur EssilorLuxottica, estimant que l'adoption généralisée des lunettes IA connectées pourrait prendre plus de temps que prévu, ce qui ne l'empêche pas de maintenir une opinion à l'achat sur le titre.

Dans une note, la banque américaine rappelle qu'elle anticipait jusqu'ici le lancement de toute une série de produits concurrents en 2027, notamment celui d'Apple, avec pour corollaire une accélération significative de la pénétration du marché. Mais selon des informations récentes, les lunettes d'Apple pourraient finalement être lancées seulement fin 2027, soit environ un an plus tard qu'attendu.

Selon BofA, ce report modifie la trajectoire d'adoption globale de ces technologies. Alors que l'arrivée simultanée de plusieurs produits développés par les géants de la tech devait déclencher un coup d'accélérateur majeur pour le secteur, ce catalyseur est désormais différé.

En parallèle, les projets de Google et Samsung, qui prévoient de lancer leurs propres lunettes dotées d'intelligence artificielle au second semestre 2026, soulèvent des interrogations quant à leur capacité à bousculer le marché, ajoute la firme.

Un manque de visibilité sur le marché

Les analystes s'interrogent notamment sur l'échelle de production de ces produits et sur leur niveau de différenciation réelle sachant que Google n'a pour l'instant dévoilé que deux références, contre une centaine de modèles attendus d'ici la fin de l'année chez EssilorLuxottica, et avec des fonctionnalités qui restent par ailleurs très similaires.

Face à ce manque de visibilité à court terme sur la dynamique du marché, BofA a choisi de revoir à la baisse ses prévisions de pénétration pour le secteur.

Cet accès de prudence conduit la banque à ajuster à la baisse son objectif de cours sur EssilorLuxottica, ramené de 330 à 237 euros, un niveau qui offre du point de vue des analystes un potentiel de hausse toujours significatif, estimé à 33% par rapport aux cours actuels.

A la Bourse de Paris, le titre EssilorLuxottica cédait 0,6% autour de 176,5 euros vendredi à la mi-journée dans le sillage de ces commentaires, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice CAC 40.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/06/2026 à 13:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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