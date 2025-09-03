Boeing: WestJet augmente sa commande de 67 avions
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 15:54
La compagnie prévoit d'élargir sa flotte et ses réseaux intérieurs et internationaux.
La commande de WestJet comprend 60 jets 737-10 et options pour 25 autres et 7 avions 787-9 et des options pour quatre autres.
La compagnie aérienne exploite actuellement près de 150 Boeing 737. Elle exploite à la fois le 787 Dreamliner et le 737 MAX sur ses liaisons long-courriers et, grâce à cette commande, le transporteur ajoutera à sa flotte sept 787-9 qui relient les Canadiens à des destinations en Europe, en Asie et en Amérique latine.
' Avec l'ajout de ces avions, WestJet détient le plus important carnet de commandes de toutes les compagnies aériennes au Canada et doublera notre flotte de Dreamliners ', a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet.
Valeurs associées
|232,535 USD
|NYSE
|-2,02%
A lire aussi
-
Le CPA (Cyclistes professionnels associés), le syndicat des coureurs professionnels, a condamné mercredi "les actions qui mettent en danger l'intégrité des coureurs" alors que plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu depuis le départ du Tour d'Espagne. ... Lire la suite
-
Une image pour l'Histoire : le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong Un ont assisté ensemble mercredi à Pékin à un gigantesque défilé aux allures de démonstration de force militaire et diplomatique ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évoluait globalement en hausse mercredi, entraînée par Google et Apple , deux poids lourds du secteur technologique américain, qui profitaient d'une décision de justice, reléguant au second plan les inquiétudes commerciales. Vers 13H50 GMT, ... Lire la suite
-
Le Guyana, qui attend jeudi les résultats de ses élections présidentielle et législatives, est un récent allié des Etats-Unis face au Venezuela, qui convoite les deux tiers de son territoire et ses riches réserves pétrolières. Le Guyana a confié à la compagnie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer