Boeing: WestJet augmente sa commande de 67 avions
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 15:54

(Zonebourse.com) - Boeing a annoncé une commande de WestJet, la compagnie aérienne canadienne de 67 avions Boeing supplémentaires, portant son carnet de commandes fermes à 123 avions.

La compagnie prévoit d'élargir sa flotte et ses réseaux intérieurs et internationaux.

La commande de WestJet comprend 60 jets 737-10 et options pour 25 autres et 7 avions 787-9 et des options pour quatre autres.

La compagnie aérienne exploite actuellement près de 150 Boeing 737. Elle exploite à la fois le 787 Dreamliner et le 737 MAX sur ses liaisons long-courriers et, grâce à cette commande, le transporteur ajoutera à sa flotte sept 787-9 qui relient les Canadiens à des destinations en Europe, en Asie et en Amérique latine.

' Avec l'ajout de ces avions, WestJet détient le plus important carnet de commandes de toutes les compagnies aériennes au Canada et doublera notre flotte de Dreamliners ', a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet.

Valeurs associées

BOEING CO
232,535 USD NYSE -2,02%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

