Boeing voit la crise du 737 MAX lui coûter plus de $18 mds

29 janvier (Reuters) - Boeing BA.N a dit s'attendre mercredi à ce que les coûts liés à l'interdiction de vol imposée à son 737 MAX dépasse 18 milliards de dollars (16,4 milliards d'euros). L'avionneur américain a aussi annoncé qu'il allait réduire la production de son gros porteur 787 Dreamliner. Le 737 MAX est interdit de vol dans le monde depuis mars dernier à la suite de deux catastrophes aériennes en cinq mois, qui ont fait 346 morts au total, une crise qui pèse sur ses finances. Boeing a annoncé au titre du quatrième trimestre un free cash flow négatif de 2,67 milliards de dollars alors qu'il avait été positif de 2,45 milliards un an plus tôt. L'avionneur a subi une perte d'exploitation de 2,53 milliards de dollars, soit 2,33 dollars par action, sur les trois derniers mois de 2019 contre un bénéfice de 3,87 milliards un an auparavant (BPA $5,48). (Ankit Ajmera à Bangalore, David Shepardson à Washington et Tim Hepher à Seattle version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

