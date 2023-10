Boeing: veut promouvoir le carburant durable, avec Masdar information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 15:30

(CercleFinance.com) - Boeing annonce son association avec la Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, soit l'une des plus grandes sociétés d'énergie renouvelable au monde et leader mondial de l'hydrogène vert, dans le but de propulser l'industrie du carburant d'aviation durable (SAF) aux Émirats arabes unis (EAU) et à l'échelle mondiale.



L'idée est en effet de soutenir davantage l'objectif de l'industrie de l'aviation commerciale d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.



Ensemble, Masdar et Boeing comptent faire progresser et soutenir le développement et l'adoption de politiques SAF aux Émirats arabes unis et au-delà.



Les sociétés exploreront également l'avancement des principes comptables SAF, qui pourraient permettre au secteur SAF de franchir les barrières géographiques à mesure de son évolution.