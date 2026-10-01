Boeing va livrer quatre hélicoptères Grey Wolf à l'US Air Force

Boeing annonce avoir reçu une commande pour les quatre premiers hélicoptères MH-139A Grey Wolf qui seront produits à pleine cadence, après que l'US Air Force a déclaré, plus tôt cette année, que le programme avait atteint sa capacité opérationnelle initiale.

"Cette étape confirme que le Grey Wolf a atteint les principaux niveaux de préparation requis et soutient les plans de déploiement de l'US Air Force visant à protéger des installations nationales essentielles sur les sites stratégiques de missiles du pays", a déclaré Kathleen Jolivette, vice-présidente et responsable des programmes d'hélicoptères de Boeing Defense, Space & Security.

Le constructeur aéronautique et de défense souligne que cette commande ouvre la voie à un déploiement à grande échelle du MH-139A pour des missions opérationnelles. Ce contrat porte à 42 le nombre total de MH-139A commandés, dont 27 ont été livrés par Boeing à ce jour.