Boeing va fournir 96 hélicoptères Apache à la Pologne
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 09:00
La commande de la Pologne représente le plus grand nombre d'Apaches hors des Etats-Unis dans l'histoire du programme. La Pologne est le 19e opérateur mondial des Apaches et disposera de la plus grande flotte à l'étranger.
Alors que les livraisons sont prévues pour 2028, le ministère polonais de la Défense nationale (MND) forme déjà les pilotes et les techniciens sur l'hélicoptère d'attaque, louant actuellement huit appareils à l'armée américaine.
'Cet accord important nous permet de commencer à construire l'une des plus grandes et redoutables flottes d'Apaches que le monde ait jamais vues', commente Christina Upah, vice-présidente des programmes d'hélicoptères d'attaque de Boeing.
Grâce à un accord entre Boeing et le MND, l'industrie locale jouera un rôle clé dans la maintenance et le soutien de la flotte. Boeing mettra également en place des programmes de formation et aidera au développement d'un laboratoire composite.
Valeurs associées
|186,940 USD
|NYSE
|+2,51%
A lire aussi
-
S'il devait résumer sa peinture, Pavel Hajko évoquerait un coq, des couleurs vives et un regard sur le monde resté quelque part dans l'enfance - des éléments constitutifs de l'art naïf serbe, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et encore bien vivant. Un rayon ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations jeudi en début de séance, après les gains enregistrés la veille dans un contexte de paris renforcés sur une baisse des taux américains en décembre. La séance devrait enregistrer des volumes ... Lire la suite
-
Guerre en Ukraine : le plan de paix américain a-t-il été inspiré par les Russes ? La polémique ne s'éteint pas
Le document, publié par plusieurs médias, prévoyait notamment que Kiev cède à la Russie les régions de Donetsk et Lougansk, que la Russie réintègre le G8 et que l'Ukraine réduise son armée. "C'était juste une feuille de route". Donald Trump écarte tout penchant ... Lire la suite
-
Les secours continuent jeudi à combattre les flammes et à rechercher plus de 250 disparus dans un ensemble de gratte-ciel de Hong Kong ravagé par un incendie qui a fait au moins 55 morts, le pire qu'ait connu la place financière asiatique depuis des décennies. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer