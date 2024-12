Boeing va développer ses activités en Caroline du Sud

(AOF) - Boeing a annoncé son intention d'étendre ses activités dans le comté de Charleston, en Caroline du Sud. Le constructeur aéronautique prévoit d'investir 1 milliard de dollars dans la modernisation des infrastructures de son site actuel et de créer 500 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années. Depuis plus de dix ans, Boeing South Carolina (BSC) assure le cycle de production complet du 787 Dreamliner. Le groupe fabrique, assemble et livre les appareils 787-8, 787-9 et 787-10 à des clients du monde entier.

Boeing s'est implantée en Caroline du Sud en 2009 et va agrandir ses deux campus de North Charleston afin de répondre à l'augmentation des objectifs de production du 787 Dreamliner et à d'éventuelles augmentations de cadence liées à la demande du marché. Le programme 787 Dreamliner prévoit de passer à une cadence de 10 avions par mois d'ici 2026.

Les opérations devraient commencer au début de l'année 2027.

