Boeing : Turkish Airlines va commander 225 appareils

(AOF) - Turkish Airlines commande jusqu'à 75 Boeing 787 Dreamliners et s'engage à acheter davantage de 737 MAX Jets. Cette nouvelle commande permettra de soutenir plus de 123 000 emplois à travers les États-Unis. La compagnie aérienne turque a également annoncé son intention d'acheter jusqu'à 150 avions 737 MAX supplémentaires, ce qui constituera sa plus importante commande d'appareils monocouloirs Boeing une fois finalisée, soit un total de 225 appareils.

Les commandes de 787 et 737 MAX combinées permettront de doubler la flotte Boeing de Turkish Airlines, alors que la compagnie aérienne étend sa capacité et son réseau.

" L'ajout de ces appareils Boeing de pointe à notre flotte renforcera non seulement nos capacités opérationnelles, mais constituera également un élément important de la vision 2033 de Turkish Airlines, qui vise à porter notre flotte à 800 appareils ", a déclaré le professeur Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines.

AOF - EN SAVOIR PLUS