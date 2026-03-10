Boeing signe un contrat de 289 millions de dollars avec Israël pour 5 000 bombes intelligentes, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a signé un nouveau contrat de 289 millions de dollars avec Israël pour la livraison de 5 000 nouvelles bombes intelligentes lancées par avion, a rapporté Bloomberg News mardi, citant trois personnes familières avec la transaction.