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Boeing signale un problème logiciel sur le 737 MAX affectant le système de navigation à l'atterrissage, selon le WSJ
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 21:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la réponse de Boeing aux paragraphes 3 et 4; déclaration de la FAA aux paragraphes 5 et 6; ajout de détails et de contexte)

Boeing BA.N a identifié un bug logiciel du 737 MAX, jusqu’alors non divulgué , susceptible de provoquer la défaillance d’une fonction de navigation automatisée lors de l’atterrissage, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des documents de l’entreprise.

Ce problème résulte d’une mise à jour logicielle du poste de pilotage et peut survenir lorsque les équipages modifient leur trajectoire de vol prévue après une approche interrompue, précise l’article.

Contacté pour commenter cette information, Boeing a déclaré avoir informé le mois dernier tous les exploitants de 737 de ce problème logiciel, en raison duquel les pilotes pourraient ne pas avoir accès au guidage de vol automatisé dans un scénario d’atterrissage spécifique.

« Nous avons communiqué aux exploitants des informations visant à renforcer les procédures existantes destinées aux pilotes pour gérer ces situations en toute sécurité. Nos ingénieurs travaillent actuellement sur une mise à jour logicielle afin de résoudre définitivement ce problème », a déclaré Boeing dans un communiqué transmis par e-mail à Reuters.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a déclaré qu’elle avait connaissance d’un problème potentiel lié à une mise à jour logicielle des ordinateurs de bord de certains Boeing 737 MAX et qu’elle travaillait en étroite collaboration avec Boeing et les compagnies aériennes.

« La FAA convoquera un comité d’examen des mesures correctives et prendra des mesures immédiates si elle identifie un risque pour la sécurité », a déclaré la FAA dans un communiqué.

Boeing fait l’objet d’une surveillance réglementaire et sécuritaire ces dernières années, à la suite de deux accidents mortels impliquant des 737 MAX en 2018 et 2019 qui ont conduit à une immobilisation au sol de ces appareils à l’échelle mondiale, ainsi qu’après l’explosion en vol d’un panneau de cabine sur un ALK.N MAX 9 quasi neuf d’Alaska Airlines.

Southwest Airlines LUV.N et United Airlines UAL.O ont demandé à Boeing de ne pas livrer de nouveaux 737 MAX équipés du logiciel concerné et ont demandé à la place une version antérieure, selon le WSJ.

Le nombre d’appareils en service équipés de ce logiciel défectueux n’était pas immédiatement connu, précise l’article. Boeing, les compagnies aériennes et les autorités de régulation évaluent actuellement le problème et déterminent s’il représente un risque pour la sécurité des vols, ajoute-t-il.

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