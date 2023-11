Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: SCAT Airlines commande sept 737-8 information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que SCAT Airlines a commandé aujourd'hui sept appareils 737-8 afin d'étendre sa flotte de 737 MAX.



Cette dernière commande va pratiquement doubler la taille de la flotte de 737 de SCAT, alors que la compagnie aérienne cherche à ouvrir de nouvelles routes vers des destinations européennes.



'Aujourd'hui, SCAT Airlines est la compagnie aérienne au développement le plus dynamique au Kazakhstan et possède la plus grande flotte d'avions du pays', a déclaré Vladimir Denissov, président de JSC SCAT Airlines.



Basée à Şhymkent, au Kazakhstan, SCAT dessert un vaste réseau de destinations nationales et internationales dans la Communauté des États indépendants et en Asie centrale.



SCAT exploite actuellement trois 737-8 et cinq 737-9.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +3.99%