Boeing: Royal Jordanian signe une commande à Dubaï

(CercleFinance.com) - Boeing et Royal Jordanian ont annoncé aujourd'hui une commande de quatre biréacteurs 787-9 Dreamliner.



La compagnie aérienne nationale jordanienne a également reconfirmé au salon aéronautique de Dubaï une précédente commande de deux 787-9, portant ainsi son carnet de commandes total de 787-9 à six.



Le 787-9 peut transporter 296 passagers sur 14 010 km (7 565 milles marins).



'Notre décision d'ajouter les 787-9 Dreamliners à notre flotte témoigne de notre engagement à offrir une expérience de voyage sans précédent', a déclaré Samer Majali , vice-président et DG de Royal Jordanian.



' Cette décision s'inscrit parfaitement dans notre stratégie plus large de modernisation de notre flotte, mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, la durabilité et le confort des passagers.'





