Boeing revient partiellement sur le devant de la scène avec la commande de jets de flydubai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, ajout de détails)

Boeing BA.N a riposté au salon aéronautique de Dubaï en obtenant une commande provisoire de 75 de ses jets 737 MAX de flydubai mercredi, un jour après que cette cliente de longue date de Boeing a passé une commande de 150 avions A321neo concurrents auprès de son grand rival Airbus AIR.PA .

Flydubai a déclaré dans un communiqué que la commande incluait des options pour 75 autres avions Boeing.

La défection d'Airbus a été l'un des principaux sujets de discussion du plus grand événement aéronautique du Moyen-Orient, qui s'est tenu sur le site d'un nouvel aéroport qui accueillera Flydubai d'ici 2032.

Boeing a continué à négocier un accord impliquant des dizaines de jets pour récupérer une partie de sa part de marché auprès de l'un de ses plus importants opérateurs de 737 MAX, a rapporté Reuters cette semaine.

L'accord permet à flydubai de choisir à une date ultérieure laquelle des trois variantes du 737 MAX - le MAX 8, le MAX 9 ou le MAX 10 qui n'a pas encore été certifié - dont elle a besoin, a déclaré la compagnie aérienne.

Dans une interview accordée plus tôt , le directeur général Ghaith Al Ghaith a décrit Boeing BA.N comme "ma maison" et a déclaré que le constructeur américain sortirait renforcé de sa récente crise, tout en précisant que les avions Airbus avaient été choisis principalement pour leur rayon d'action et leur taille accrus.