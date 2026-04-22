Puma recrute un ancien d'Asics et Nike à la tête de sa division "wholesale"
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:11
L'équipementier sportif allemand précise dans un communiqué que le cadre dirigeant, qui prendra ses fonctions le 1er mai, rapportera au directeur commercial du groupe, Matthias Baeumer.
Il souligne que Bertrand Blanc affiche plus de 25 ans d'expérience dans le secteur après avoir notamment occupé des fonctions stratégiques, de management et de planification chez Asics et Nike. Il était plus récemment le directeur général de la branche de raquettes chez Wilson.
Son arrivée intervient alors que la division wholesale, qui consiste à écouler ses articles par le biais d'un réseau de revendeurs stratégiques, tels que Foot Locker ou Zalando, à la différence des boutiques physiques ou en ligne exploitées en propre, a vu ses ventes chuter de 17,4% l'an dernier en données publiées.
Une activité stratégique
Avec 67% du chiffre d'affaires total, la branche représente la plus grande activité de Puma en termes de ventes.
Cette nomination vient s'ajouter à toute une série de recrutements au sein du fabricant de chaussures et de vêtements de sport, distancé depuis plus d'un an par son grand concurrent adidas, qui a profité du succès de sa gamme vintage Terrace (Gazelle, Samba) et de sa montée en puissance dans le running.
L'entreprise a récemment nommé James Carnes, un ancien cadre d'adidas, au poste de directeur de la création, et recruté Laurent Fricker, lui aussi passé par la marque aux trois bandes, pour diriger son pôle "sportstyle" (produits inspirés des performances sportives mais conçus pour un usage quotidien).
A la Bourse de Francfort, l'action Puma progressait de 0,4% mercredi après cette annonce, surperformant un indice DAX en repli de 0,2%.
Valeurs associées
|25,910 EUR
|XETRA
|-1,11%
A lire aussi
-
Les marchés boursiers mondiaux évoluent sans direction commune mercredi, partagés après l'annonce du prolongement de la trêve au Moyen-Orient, tout en étant attentifs aux publications de résultats d'entreprises qui ponctuent la semaine. "Les marchés continuent ... Lire la suite
-
Carrefour a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en-dessous des attentes au premier trimestre, en hausse de 2,2% à 21,14 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs financiers pour 2026. Selon un consensus Visible Alpha, les analystes attendaient ... Lire la suite
-
A seulement 19 ans, le prodige français Paul Seixas continue à battre des records de précocité, remportant mercredi la Flèche Wallonne dès sa première participation après avoir écrasé la concurrence dans le Mur de Huy. Même Tadej Pogacar, double vainqueur de la ... Lire la suite
-
par Giuseppe Fonte et Gavin Jones L'Italie a abaissé mercredi ses prévisions de croissance économique pour 2026 et 2027 en raison de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée consécutive des coûts de l'énergie. Le gouvernement attend désormais une progression ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer