Boeing affiche une perte inférieure aux prévisions au T1

Le logo de Boeing au Salon du Bourget

par Dan Catchpole

Boeing a fait état mercredi ‌d'une perte nettement inférieure aux prévisions au premier trimestre, signe d'un redressement opérationnel continu après des années ​de crises successives ayant généré une dette colossale.

Sur les trois premiers mois de l'année, le géant de l'aéronautique a enregistré une perte nette de 7 millions de dollars (5,96 millions d'euros) contre 31 millions un an auparavant. ​Cela correspond à perte de 20 cents par action alors que les analystes attendaient en moyenne une perte de 83 cents par action.

"Nous ​avons pris un bon départ et continuons à profiter ⁠de notre dynamique grâce à de meilleures performances dans l'ensemble de nos activités", a déclaré Kelly ‌Ortberg, directeur général de Boeing, dans une note adressée aux employés après la publication des résultats, tout en faisant état d'un carnet de commandes record à près de ​700 milliards de dollars.

Boeing a puisé ‌1,5 milliard de dollars dans sa trésorerie au cours du trimestre, en ⁠grande partie en raison d'investissements massifs visant à accroître les capacités de production de son avion 787 et de la production d'avions militaires.

L'action Boeing était indiquée en hausse de 3% dans les transactions avant l'ouverture de ⁠la Bourse de New ‌York.

FORTE HAUSSE DES BÉNÉFICES DANS LA DÉFENSE

Le chiffre d'affaires de la division avions de ⁠ligne a augmenté de 13% pour atteindre 9,2 milliards de dollars au premier trimestre. Cependant, la division ‌a tout de même enregistré une perte de 563 millions de dollars sur la période.

Les ⁠bénéfices de la division "défense et espace" du constructeur aéronautique américain ont augmenté ⁠de 50% pour atteindre 233 ‌millions de dollars.

Les analystes pensent, comme les dirigeants du groupe, que Boeing continuera de bénéficier de l'augmentation ​des dépenses militaires à travers le monde, dans un ‌contexte de tensions géopolitiques accrues.

L'an dernier, le Pentagone a attribué au groupe le contrat pour le premier chasseur de sixième génération du ​pays, le F-47. Boeing figure également parmi les derniers prétendants à la conception du chasseur F/A-XX de sixième génération de la marine américaine.

La division la plus performante de l'entreprise, Boeing Global Services, a ⁠enregistré une hausse de 3% de son résultat d'exploitation, à 971 millions de dollars.

La marge d'exploitation de la division a cependant légèrement baissé à 18,1%, ce que la direction de l'entreprise a attribué à la vente, l'année dernière, de sa filiale de services aéronautiques numériques Jeppesen.

Boeing a enregistré une perte de 11 cents par action, soit 20 cents par action pour ses activités principales, au premier trimestre.

(Rédigé par Dan Catchpole ​à Seattle ; version française Etienne Breban)