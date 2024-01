Boeing: résultats meilleurs qu'attendu au 4T, va renforcer sa qualité

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a dévoilé mercredi des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre 2023, en s'engageant par ailleurs à améliorer la qualité de ses appareils après l'incident sur un vol d'Alaska Airlines.

Dans un message adressé aux salariés du groupe et transmis à la presse, le patron du groupe, Dave Calhoun, a affirmé qu'il restait focalisé sur "les actions" menées "en tant qu'entreprise pour renforcer la qualité chez Boeing".

Entre octobre et décembre derniers, le groupe a engrangé un chiffre d'affaires de 22,02 milliards de dollars et enregistré une perte nette de 23 millions de dollars. Le consensus de FactSet attendait respectivement 21,18 milliards et une perte de 188 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels --référence pour les marchés--, la perte nette ressort à 47 cents, soit moins creusée que l'anticipation des analystes (perte de 78 cents).

Sur cette période, l'avionneur a livré 157 avions commerciaux et reçu des commandes nettes pour 611 avions.

Le groupe a atteint ses objectifs de cadence de production à fin 2023: cinq avions 787 et 38 appareils 737 par mois.

En ce qui concerne la famille des 737, le groupe vise une production de cinquante avions par mois à horizon 2025/2026. Mais ce pourrait être contrecarré par la décision le 24 janvier de l'agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) qui lui interdit toute expansion de la production de son avion vedette.

Cette décision faisait suite à l'incident du 5 janvier, lorsqu'une porte-bouchon de la carlingue d'un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines reliant Portland (Oregon) à Ontario (Californie) s'est décrochée en vol.

Les 171 appareils disposant de cette configuration, sur les 218 Boeing 737 MAX 9 livrés à ce jour, ont été cloués au sol par la FAA. Le 24 janvier, celle-ci a publié un "vaste" programme de maintenance et d'inspections qui a permis une remise en service progressive de ces appareils.

Alaska Airlines a été la première, avec un vol vendredi après-midi.

Dans ces circonstances, le groupe n'a pas communiqué de prévisions à ce stade concernant son exercice 2024, ni sur ses objectifs 2025/2026 pré-existants.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Boeing progressait de 0,48%.