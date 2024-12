Boeing : reprise de la production de ses avions

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Boeing a annoncé hier soir la reprise de la production de tous ses appareils après la fin d'une grève de sept semaines qui avait perturbé son activité, rapporte Reuters. Stephanie Pope, PDG de Boeing Commercial Airplanes, a annoncé sur les réseaux sociaux que l'entreprise avait désormais repris la production des appareils 737, 767, 777 et 777X. "Nous avons pris le temps de nous assurer que tous les membres de nos équipes de fabrication sont à jour dans leurs formations et certifications, tout en positionnant les stocks à des niveaux optimaux pour une production fluide."

