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Boeing répare 25 737 MAX dont le câblage est endommagé
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Boeing répare les dommages causés au câblage d'environ 25 avions 737 MAX, selon certaines sources

* Dommages causés par Boeing, selon une source

* Les dommages devraient réduire les livraisons de 737 MAX en mars

(Ajout d'une source tout au long de l'article, Boeing causant des dommages dans le paragraphe 2) par Dan Catchpole et David Shepardson

Boeing BA.N est en train de réparer jusqu'à 25 avions 737 MAX non livrés présentant des défauts de câblage et a déclaré que les livraisons du premier trimestre pourraient être retardées, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier.

Le constructeur d'avions avait déclaré en début de semaine que ses équipes réparaient les câbles qui présentaient de petites rayures. Les dommages ont été causés par Boeing, selon l'une des deux personnes.

Les deux personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat, car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement sur le sujet.

Certaines livraisons du mois de mars seront retardées, a déclaré mardi un porte-parole de Boeing. Il n'est pas clair si cela entravera les livraisons d'avril.

La société a refusé de faire d'autres commentaires vendredi.

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1 commentaire

  • 18:03

    Boeing c'est l'histoire exemplaire de la priorité donnée aux Profits par rapport au Métier. Ils ont toujours du mal, on dirait.

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