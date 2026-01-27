Boeing renoue avec les bénéfices au quatrième trimestre grâce à la cession d'une activité et à des livraisons plus importantes

Boeing BA.N a renoué avec les bénéfices au quatrième trimestre mardi, grâce à la vente de son fournisseur de logiciels de navigation, ainsi qu'à l'augmentation de la production d'avions à réaction et à des livraisons plus importantes.

La société a également enregistré une charge de 565 millions de dollars sur son programme de ravitaillement en vol KC-46 en raison de la hausse des coûts estimés de soutien à la production et de la chaîne d'approvisionnement.

Le constructeur aéronautique a réalisé un bénéfice net de 8,22 milliards de dollars, soit 10,23 dollars par action, pour le trimestre se terminant en décembre, contre une perte de 3,86 milliards de dollars, soit 5,46 dollars par action, un an plus tôt.

L'évolution des bénéfices indique que la société a repris en main la production de ses avions 737 MAX et 787, alors qu'elle règle les problèmes de qualité qui ont entraîné d'importants retards de livraison chez le constructeur d'avions au cours des dernières années.

Au cours de cette première année tumultueuse pour le directeur général Kelly Ortberg, Boeing a mis fin à une grève prolongée dans son secteur de la défense et a conclu un accord avec le ministère américain de la justice pour éviter des poursuites pénales à la suite de deux crashs mortels de 737 MAX.

Les résultats trimestriels comprennent la vente de Jeppesen à Thoma Bravo pour 10,6 milliards de dollars en espèces et la reprise de Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de dollars en actions. Boeing a remboursé la dette de Spirit pour environ 3 milliards de dollars, ce qui s'est traduit par un gain net d'environ 7,6 milliards de dollars.

Boeing a engrangé 375 millions de dollars de liquidités au quatrième trimestre, mais a tout de même dépensé 1,9 milliard de dollars de liquidités sur l'année, en partie à cause des retards de certification des programmes 737 MAX et 777X.