Boeing remporte un énorme contrat militaire du Pentagone

(AOF) - Hier, selon un communiqué, le ministère américain de la Défense a annoncé avoir attribué à Boeing un contrat de défense massif de 8,6 milliards de dollars. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (FMS) pour l'Etat d'Israël. Celui-ci prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux appareils F-15IA destinés à l'armée de l'air israélienne. Le contrat comporte une option de 25 appareils F-15IA supplémentaires. Les premiers appareils devraient arriver en Israël à partir de 2031.

Ce contrat est financé via le programme FMS (Foreign Military Sales), ce qui signifie que le Pentagone agit comme intermédiaire entre le gouvernement israélien et Boeing.

