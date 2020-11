Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing relève sa prévision de la demande chinoise malgré la pandémie Reuters • 12/11/2020 à 06:39









BOEING RELÈVE SA PRÉVISION DE LA DEMANDE CHINOISE MALGRÉ LA PANDÉMIE PEKIN/SYDNEY (Reuters) - Boeing a revu à la hausse jeudi sa prévision de croissance de la demande aéronautique chinoise pour les 20 prochaines années, même si la pandémie de coronavirus vient à décimer les livraisons mondiales au cours des prochaines années. D'ici 2039, les transporteurs chinois auront besoin de 8.600 nouveaux avions, a estimé Boeing, soit 6,3% de plus que la précédente prévision de l'avionneur américain l'an dernier (8.090 appareils). Sur la base des prix catalogue, cela représenterait quelque 1.400 milliards de dollars, a indiqué le groupe dans un communiqué. "Alors que le COVID-19 a gravement affecté tous les marchés de passagers dans le monde, les principaux moteurs de la croissance de la Chine demeurent solides", a déclaré Richard Wynne, directeur des opérations commerciales de la division aviation de Boeing en Chine. (Stella Qiu à Pékin et Jamie Freed à Sydney; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -3.48%