Boeing: Record des livraisons annuelles depuis 2018, confirmant le redressement

par Dan Catchpole

Boeing a fait état mardi de 600 appareils livrés en 2025, soit un bond de 72% et un record depuis 2018, tout en devançant son rival européen Airbus en termes de ‍commandes nettes pour la première fois en sept ans, signe d'un redressement du constructeur aéronautique américain après une série de crises.

En 2025, l'avionneur américain a enregistré 1.175 nouvelles commandes, soit un total net de 1.075 après annulations. Il s'agit de la sixième meilleure année de Boeing ‌après ajustement des annulations, dépassant les 889 commandes nettes d'Airbus.

Boeing reste toutefois derrière son concurrent en termes de livraisons annuelles, l'avionneur européen ayant fait état hier de 793 appareils livrés en 2025.

En décembre, le constructeur aéronautique américain a livré 63 appareils, soit ​le plus haut niveau mensuel depuis 2023.

Pour 2026, l'entreprise prévoit un flux de trésorerie positif porté par une augmentation des livraisons ⁠de ses avions commerciaux, a déclaré le directeur financier de Boeing le mois dernier.

Sous la direction de son directeur général Kelly Ortberg, Boeing tente de redorer son image et de remporter la course aux commandes d'avions à ⁠fuselage étroit face à Airbus. Depuis 2018, deux ‍accidents d'avion, la pandémie de COVID-19, des grèves dans les usines et l'éclatement d'un panneau en ⁠plein vol ont perturbé la production de Boeing et aggravé son endettement.

En 2025, la société a livré 440 avions 737 MAX et 88 appareils 787. Il s'agit du plus important nombre de livraisons de 787 Dreamliner depuis 2019, année où Boeing avait livré 158 exemplaires de ​cet avion de ligne gros-porteur phare.

La demande pour le modèle 787 a fortement augmenté ces dernières années. En 2025, Boeing a enregistré 368 commandes nettes de Dreamliner. Il s'agit de la deuxième meilleure année derrière 2007, lorsque l'avion a été commercialisé, et ses 369 commandes reçues.

Mardi, ⁠Delta Air Lines a annoncé l'acquisition de 30 avions gros-porteurs Boeing 787-10 pour renforcer sa flotte long-courrier. Il n'a pas ​été précisé si ces commandes avaient été passées cette année ou en 2025.

CARNET DE COMMANDES SOLIDE

Scott ​Hamilton, analyste et consultant en aérospatiale ​chez Leeham Co, a déclaré que le carnet de commandes florissant de Boeing est un vote de confiance de la part des compagnies ​aériennes et des loueurs d'avions quant à la réalité du redressement de ⁠l'entreprise.

Boeing est également en mesure de livrer ses nouveaux avions monocouloirs plus rapidement qu'Airbus, qui affiche un carnet de commandes plus important, a-t-il ajouté.

Lors d'un événement organisé à Seattle la semaine dernière, Alaska Airlines a annoncé avoir finalisé en décembre des commandes pour cinq 787 et 105 appareils 737-10, le plus grand des modèles MAX. Le président et directeur général d'Alaska Airlines, Ben Minicucci, s'est dit confiant quant à la certification par ‌Boeing, dans le courant de cette année, de cet avion à fuselage étroit dont la livraison a été longtemps retardée.

Selon George Ferguson, analyste aérospatial senior chez Bloomberg Intelligence, les analystes et les compagnies aériennes suivront de près les progrès réalisés en matière de certification du MAX 10.

Alors que Boeing continue d'améliorer la qualité de sa production et de tourner la page sur les turbulences de ces dernières années, George Ferguson a déclaré que l'entreprise pourrait à nouveau devancer Airbus en termes de nouvelles commandes en 2026.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version ‌française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)