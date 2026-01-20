Boeing reçoit une nouvelle commande d'Ethiopian Airlines
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 13:41
La compagnie éthiopienne, qui exploite la plus grande flotte d'avions Boeing en Afrique, exploitera ces avions 787-9 pour développer son réseau de liaisons, qui dessert actuellement 145 destinations internationales.
Cet achat fait suite à son engagement annoncé lors du salon de Dubaï pour 11 avions 737 MAX. Les deux commandes ont été finalisées en décembre 2025 et renforcent ainsi le carnet de commandes d'Ethiopian à un total de 20 avions Boeing.
La capacité et l'efficacité du 787 Dreamliner, qui réduisent la consommation de carburant et les émissions de 25% par rapport aux avions qu'il remplace, permettent à Ethiopian de transporter à la fois des passagers et du fret.
Valeurs associées
|247,730 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Commission européenne avait déjà recommandé l'an dernier d'ajouter l'Etat scandinave parmi les "mauvais élèves" européens visés par Bruxelles. Les ministres européens de l'Economie et des Finances ont approuvé mardi 20 janvier l'ouverture d'une procédure pour ... Lire la suite
-
L'Otan fait face à la plus grave crise de son histoire, après les menaces de Donald Trump sur le Groenland, et il est temps de cesser de "flatter" le président américain, a estimé l'ancien patron de l'Alliance atlantique Anders Fogh Rasmussen. "Ce n'est pas seulement ... Lire la suite
-
Les fonds obligataires dits "datés" ou "à échéance" ont fait leur grand retour en 2024. iShares a, de son côté, proposé pour la première fois des ETF obligataires à échéance, appelés iBonds. Deux ans après ce lancement, ces ETF conservent-ils leur pertinence ? ... Lire la suite
-
Netflix , le géant du streaming, a simplifié son offre de rachat de Warner Bros Discovery (WBD) pour le même montant, a-t-il indiqué mardi, afin de la faire adopter plus rapidement par les actionnaires du studio de cinéma iconique. Alors que le rachat de Warner ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer