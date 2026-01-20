 Aller au contenu principal
Boeing reçoit une nouvelle commande d'Ethiopian Airlines
20/01/2026

Boeing indique qu'Ethiopian Airlines, le plus grand transporteur africain, lui a commandé neuf avions 787 Dreamliner, de façon à pouvoir répondre à une demande pour les liaisons de longues distances qui continue d'augmenter.

La compagnie éthiopienne, qui exploite la plus grande flotte d'avions Boeing en Afrique, exploitera ces avions 787-9 pour développer son réseau de liaisons, qui dessert actuellement 145 destinations internationales.

Cet achat fait suite à son engagement annoncé lors du salon de Dubaï pour 11 avions 737 MAX. Les deux commandes ont été finalisées en décembre 2025 et renforcent ainsi le carnet de commandes d'Ethiopian à un total de 20 avions Boeing.

La capacité et l'efficacité du 787 Dreamliner, qui réduisent la consommation de carburant et les émissions de 25% par rapport aux avions qu'il remplace, permettent à Ethiopian de transporter à la fois des passagers et du fret.

