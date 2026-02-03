 Aller au contenu principal
Boeing reçoit une commande de la part d'Air Cambodia
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:12

Boeing annonce avoir reçu de la part d'Air Cambodia une commande pour 20 appareils monocouloirs 737 MAX, dans un accord dévoilé lors du Salon aéronautique de Singapour, soit le premier achat de cette compagnie d'Asie du Sud-Est auprès de l'avionneur américain.

Plus précisément, Air Cambodia a finalisé sa commande ferme de 10 avions 737-8 et une opportunité pour 10 autres. Passée en décembre 2025, cette commande n'était auparavant pas identifiée sur le site Internet de Boeing.

"Le 737-8, qui peut transporter jusqu'à 178 passagers en configuration deux classes avec une autonomie allant jusqu'à 3 500 milles nautiques (6 480 km), est parfaitement adapté pour soutenir le réseau régional en expansion de la compagnie", explique Boeing.

Air Cambodia bénéficiera de la capacité flexible de l'avion et de ses coûts d'exploitation réduits grâce à une diminution de 20% de la consommation de carburant et des émissions par rapport aux avions qu'il remplace.

Selon Boeing, les transporteurs aériens d'Asie du Sud-Est auront besoin de près de 5 000 nouveaux avions au cours des vingt prochaines années, les appareils à couloir unique représentant plus de 80% des livraisons.

