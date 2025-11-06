Boeing reçoit une commande de 15 Dreamliner de la part de la compagnie kazakhe Air Astana

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ...
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ...
par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 398,70 ...
Le président libanais Joseph Aoun a condamné de nouvelles frappes menées jeudi sur le sud du Liban par Israël, qui a dit viser des cibles du mouvement pro-iranien Hezbollah, accusé de vouloir se réarmer. L'armée libanaise a elle estimé que les raids israéliens ...
