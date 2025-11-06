information fournie par Reuters • 06/11/2025 à 22:17

Boeing reçoit une commande de 15 Dreamliner de la part de la compagnie kazakhe Air Astana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a annoncé jeudi avoir reçu une commande allant jusqu'à 15 787 Dreamliners de la part de la compagnie kazakhe Air Astana.