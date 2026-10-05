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Boeing reçoit un contrat de Lockheed pour le programme PAC-3 MSE d'une valeur pouvant atteindre 14,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 20:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles sur le contrat PAC-3 MSE de Lockheed tout au long de l'article)

Boeing BA.N a annoncé lundi avoir remporté un contrat de sept ans d’une valeurd’environ 14,7 milliardsde dollars auprès de Lockheed Martin LMT.N pour augmenter la production et livrer des têtes chercheuses PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE).

* Le PAC-3 MSE est un intercepteur de type “hit-to-kill” utilisé au sein du système de défense aérienne Patriot pour contrer les missiles balistiques, les missiles de croisière et les aéronefs.

* L’attribution de ce contrat permet à Boeing de tripler la production des têtes chercheuses du PAC-3 MSE, le composant de guidage du missile qui détecte, suit et aide à intercepter les cibles en approche.

* En janvier, Lockheed a annoncé la signature d’un accord-cadrede sept ans avec le ministère américain de la Défense afin d’augmenter la capacité de production annuelle de ses intercepteurs de missiles PAC-3, la faisant passer d’environ 600 unités à 2 000 unités par an.

* Ces accords de production visent à inciter les sous-traitants à accélérer la hausse de leur production.

* Ils s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus large de l’administration Trump visant à donner la priorité à la production d’armes plutôt qu’aux rendements pour les actionnaires.

* Les dirigeants du secteur ont averti que le Congrès n’avait pas encore débloqué les fonds nécessaires à ces contrats, ce qui signifie que les sous-traitants pourraient ne pas être en mesure d’investir à grande échelle dans les composants et les installations tant que les législateurs n’auront pas pris de décision.

* La demande pour ces missiles intercepteurs a explosé, les conflits en Iran et en Ukraine mettant à rude épreuve les stocks d’armes américains, ce qui a conduit l’armée américaine à attribuer en juillet à Lockheed Martin un contrat d’une valeur pouvant atteindre 58,6 milliards de dollars afin de stimuler la production de missiles PAC-3.

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