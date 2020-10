Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing publie sa quatrième perte trimestrielle d'affilée Reuters • 28/10/2020 à 12:51









BOEING PUBLIE SA QUATRIÈME PERTE TRIMESTRIELLE D'AFFILÉE (Reuters) - Boeing a publié mercredi sa quatrième perte trimestrielle consécutive, conséquence de la crise du coronavirus et de l'immobilisation prolongée des 737 MAX, mais il a réaffirmé sa prévision d'une reprise des livraisons de cet appareil avant la fin de l'année. Le groupe américain d'aéronautique et de défense a précisé qu'il maintenait les cadences de production de ses modèles gros porteurs, revues en forte baisse en juillet, et il a redit viser une production de 31 monocouloirs par mois à l'horizon du début 2022. Sur le trimestre juillet-septembre, son chiffre d'affaires dans l'aviation commerciale a chuté de 56% à 3,60 milliards de dollars (3,07 milliards d'euros) alors que sa division défense limitait la baisse de ses ventes à 2%, à 6,85 milliards de dollars. La période se solde par un bénéfice par action hors éléments exceptionnels de 1,39 dollar. L'action Boeing gagnait environ 1% dans les échanges en avant-Bourse après ces annonces. (Eric M. Johnson à Seattle et Ankit Ajmera à Bangalore, version française Marc Angrand)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -3.46%