Boeing publie des offres d'emploi pour des postes en sous-traitance alors que le conflit social s'intensifie

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* Le syndicat affirme que les deux parties se préparent à une éventuelle grève

* Une grève pourrait retarder davantage la certification du 737 MAX 10 et du 777-9

* Boeing indique avoir commencé à mettre en œuvre un plan d'urgence en cas d'arrêt de travail

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a publié mardi sur des sites d'emploi des offres de postes de sous-traitants pour des fonctions d'ingénierie et techniques, ce qui semble constituer la dernière escalade en date dans son conflit social avec le syndicat des cols blancs de sa division avions commerciaux. Après que les membres de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) ont rejeté à une écrasante majorité vendredi l'offre de convention collective de Boeing , l'entreprise a déclaré qu'elle commencerait à mettre en œuvre un plan d'urgence en cas de grève après l'expiration de la convention actuelle, le 6 octobre.

Une grève des 17 000 membres de la SPEEA pourrait retarder davantage la certification des Boeing 737 MAX 10 et 777-9, qui accusent déjà plusieurs années de retard. Ces retards de certification ont empêché deux des nouveaux avions commerciaux les plus importants de Boeing d'entrer en service auprès des compagnies aériennes, et un arrêt de travail des ingénieurs et techniciens chargés de cette tâche porterait un coup dur à une entreprise qui se remet encore des problèmes de qualité et de sécurité survenus à la suite d'un accident en vol survenu en janvier 2024 sur un 737 MAX presque neuf.

La SPEEA "espère" que le constructeur aéronautique et ses membres parviendront à s'entendre sur un nouveau contrat de quatre ans tout en évitant une grève, a déclaré le porte-parole du syndicat, Bryan Corliss.

"Il semble toutefois que les deux parties se préparent à l'éventualité d'une grève", a-t-il ajouté. "Dans notre cas, cela implique notamment de fournir à nos membres des informations sur ce à quoi ils pourraient s'attendre en cas d'arrêt de travail. De son côté, Boeing semble rechercher 17 000 personnes qui se moquent de porter atteinte à la solidarité des travailleurs."

Boeing a refusé de commenter ces offres d'emploi liées à la convention collective.

"Nous souhaitons parvenir à un accord avant l'expiration de la convention collective actuelle et espérons trouver une solution avec la SPEEA autour de la table des négociations. Afin d'assurer la continuité de nos activités et de soutenir nos clients, nous mettons en œuvre notre plan d'urgence, qui s'appuiera sur un large éventail de ressources qualifiées tout en continuant à mettre l'accent sur la sécurité et la qualité", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'entreprise. Les deux dernières négociations de conventions collectives majeures de Boeing se sont soldées par des grèves prolongées: une grève de sept semaines menée par environ 33 000 membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM) au sein de la division avions commerciaux de Boeing en 2024, et une grève de 101 jours menée par environ 3 200 membres de l'IAM au sein de la division défense de Boeing en 2025.

Le recours à des milliers de sous-traitants pourrait freiner les progrès réalisés par Boeing pour remédier aux problèmes généralisés de qualité et de sécurité dans ses programmes de production d'avions commerciaux après l'accident du 737 MAX, a déclaré M. Corliss.