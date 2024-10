Boeing : proposition d'une nouvelle hausse des salaires à ses employés

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Boeing a soumis samedi dernier une nouvelle offre à ses salariés pouvant mettre fin à cinq semaines de grève. Il s'agit d'une hausse des salaires de 35% sur 4 ans contre une offre précédente de 30% sur 4 ans. Le syndicat International Association of Machinists (IAM) va soumettre cette dernière offre à ses adhérents. ""Nous avons reçu une proposition négociée de résolution de la grève qui mérite d'être considérée et présentée à nos membres", a publié sur X ce syndicat qui représente quelque 33 000 grévistes. Elle sera soumise au vote le 23 octobre prochain.

