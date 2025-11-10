 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 088,50
+1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing propose un nouvel accord assorti d'une prime plus élevée pour tenter de mettre fin à la grève des travailleurs de Saint-Louis
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la nouvelle offre, ainsi que des informations générales)

Boeing BA.N a présenté lundi une nouvelle offre contractuelle au syndicat représentant plus de 3 200 travailleurs en grève dans ses usines de la région de Saint-Louis, proposant une prime de ratification plus élevée et d'autres révisions pour tenter de mettre fin au débrayage.

Les travailleurs - qui assemblent les avions de chasse F-15 et F/A-18 de Boeing, l'avion d'entraînement T-7, des munitions et des sections d'ailes pour son avion commercial 777X dans les usines de la région de Saint-Louis - sont en grève depuis plus de trois mois.

Louis - sont en grève depuis plus de trois mois. Le syndicat a fait pression sur le constructeur pour obtenir un contrat similaire à celui qu'il a conclu l'année dernière avec les travailleurs de la région de Seattle, qui prévoyait une augmentation des cotisations au régime de retraite.

Dans son offre révisée, le planificateur a doublé la prime de ratification, qui est passée d'environ 3 000 dollars à 6 000 dollars, tout en maintenant inchangées les augmentations de salaire proposées, à savoir 24 % sur cinq ans.

Boeing a toutefois supprimé une prime de rétention de 1 000 dollars de la nouvelle offre afin de fournir plus de liquidités dès le départ, et a également supprimé certaines unités d'actions restreintes, a indiqué l'entreprise.

Dans une lettre adressée aux grévistes, le responsable de la défense de Boeing, Steve Parker, a déclaré que le nouvel accord ferait passer leur salaire de base moyen d'environ 75 000 dollars à 109 000 dollars par an.

M. Parker a également indiqué que les travailleurs voteraient sur le contrat mercredi. L'IAM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Si l'accord est ratifié par les travailleurs de Boeing, il mettra fin à une querelle entre les parties, qui s'est traduite par le rejet de plusieurs offres et l'implication de sénateurs tels que Bernie Sanders.

Dans sa lettre de lundi, M. Parker a indiqué que l'entreprise avait déjà embauché des remplaçants permanents et qu'elle disposait d'un personnel complet dans certains secteurs, mais il s'est engagé à ce que tous les membres de la section 837 de l'IAM reprennent le travail et que personne ne soit déplacé si l'offre est ratifiée.

Valeurs associées

BOEING CO
193,795 USD NYSE -0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank