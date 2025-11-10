Boeing propose un nouvel accord assorti d'une prime plus élevée pour tenter de mettre fin à la grève des travailleurs de Saint-Louis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a présenté lundi une nouvelle offre contractuelle au syndicat représentant plus de 3 200 travailleurs en grève dans ses usines de la région de Saint-Louis, proposant une prime de ratification plus élevée et d'autres révisions pour tenter de mettre fin au débrayage.

Les travailleurs - qui assemblent les avions de chasse F-15 et F/A-18 de Boeing, l'avion d'entraînement T-7, des munitions et des sections d'ailes pour son avion commercial 777X dans les usines de la région de Saint-Louis - sont en grève depuis plus de trois mois.

Louis - sont en grève depuis plus de trois mois. Le syndicat a fait pression sur le constructeur pour obtenir un contrat similaire à celui qu'il a conclu l'année dernière avec les travailleurs de la région de Seattle, qui prévoyait une augmentation des cotisations au régime de retraite.

Dans son offre révisée, le planificateur a doublé la prime de ratification, qui est passée d'environ 3 000 dollars à 6 000 dollars, tout en maintenant inchangées les augmentations de salaire proposées, à savoir 24 % sur cinq ans.

Boeing a toutefois supprimé une prime de rétention de 1 000 dollars de la nouvelle offre afin de fournir plus de liquidités dès le départ, et a également supprimé certaines unités d'actions restreintes, a indiqué l'entreprise.

Dans une lettre adressée aux grévistes, le responsable de la défense de Boeing, Steve Parker, a déclaré que le nouvel accord ferait passer leur salaire de base moyen d'environ 75 000 dollars à 109 000 dollars par an.

M. Parker a également indiqué que les travailleurs voteraient sur le contrat mercredi. L'IAM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Si l'accord est ratifié par les travailleurs de Boeing, il mettra fin à une querelle entre les parties, qui s'est traduite par le rejet de plusieurs offres et l'implication de sénateurs tels que Bernie Sanders.

Dans sa lettre de lundi, M. Parker a indiqué que l'entreprise avait déjà embauché des remplaçants permanents et qu'elle disposait d'un personnel complet dans certains secteurs, mais il s'est engagé à ce que tous les membres de la section 837 de l'IAM reprennent le travail et que personne ne soit déplacé si l'offre est ratifiée.