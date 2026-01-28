Boeing prévoit que l'Inde et l'Asie du Sud ajouteront 3 290 jets au cours des 20 prochaines années

(Ajoute des détails, un contexte à partir du paragraphe 3, y compris le commentaire d'un dirigeant d'entreprise aux paragraphes 7 et 9) par Shivansh Tiwary

Boeing BA.N a déclaré mercredi qu'il s'attend à ce que les compagnies aériennes en Inde et en Asie du Sud ajoutent 3 290 jets commerciaux à leur flotte au cours des 20 prochaines années, en raison d'une croissance économique résiliente, d'une classe moyenne en expansion et d'une vague de nouveaux voyageurs qui stimulent la demande de transport aérien.

Les précédentes perspectives glissantes sur 20 ans de la compagnie prévoyaient une demande de 2 835 avions à réaction.

L'Inde et l'Asie du Sud sont devenues ensemble l'un des marchés de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde, les transporteurs s'empressant d'accroître leur capacité et de moderniser leurs flottes à mesure que les aéroports sont modernisés et que les compagnies aériennes à bas prix et à service complet étendent agressivement leurs réseaux.

La région s'est également imposée comme un terrain d'essai essentiel pour les constructeurs d'avions, alors qu'Airbus

AIR.PA et Boeing rivalisent pour dominer le marché et que les compagnies aériennes augmentent leurs achats.

Boeing prévoit que les compagnies aériennes ajouteront 395 gros porteurs et 2 875 monocouloirs au cours de la période.

Les prévisions de Boeing pour la région sont suivies de près dans le secteur aérospatial mondial, l'Inde étant le troisième marché intérieur de l'aviation après les États-Unis et la Chine. L'Inde est également le marché qui connaît la croissance la plus rapide, sous l'impulsion d'IndiGo INGL.NS et d'Air India, les deux plus grands transporteurs du pays.

"Il existe de nombreux autres marchés de l'aviation dans le monde qui sont plus importants, mais ils ont atteint un point où ils remplacent les flottes plus qu'ils ne les développent... ce que fait l'Inde est exactement le contraire", a déclaré Ashwin Naidu, directeur général du marketing commercial de Boeing pour l'Inde et l'Asie du Sud.

L'Inde doit également développer son infrastructure aéronautique pour répondre à la demande croissante de transport, a-t-il ajouté.

"Le réseau indien reste très fortement concentré sur Delhi et Mumbai, avec plus de 30 % du réseau dépendant de ces deux marchés", a déclaré M. Naidu.

Boeing a repris du poil de la bête après une série de crises. Il a livré le plus grand nombre d'avions en 2025 depuis 2018 et a dépassé Airbus en termes de commandes nettes pour la première fois en sept ans.

L'industrie reste toutefois aux prises avec des livraisons lentes, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement limitant la capacité des avionneurs à tirer parti d'une forte demande, ce qui oblige les compagnies aériennes à dépenser massivement pour entretenir les anciens jets.