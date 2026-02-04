Boeing prévoit le premier vol du 777X de série en avril, selon un document

Boeing BA.N prévoit le premier vol d'un 777X de série en avril, selon un document de la société consulté par Reuters, un signe important de progrès pour le nouveau jet du constructeur aéronautique, longtemps retardé, et dont la première livraison est prévue l'année prochaine.

Selon ce document, la compagnie effectue des tests de carburant sur le 777X commandé par Lufthansa à Paine Field à Everett, Washington, où elle assemble le mini-jumbo, avant les tests de moteur qui auront lieu plus tard dans le mois.

Un journaliste de Reuters a vu l'avion à l'un des quais de ravitaillement de Boeing à Paine Field mardi.

Boeing a pris 15 milliards de dollars de charges sur le programme de développement, qui a six ans de retard.

La flotte d'avions d'essai 777X a accumulé plus d'heures de vol que n'importe quel autre programme de Boeing, mais le constructeur essaie toujours d'obtenir la certification de l'avion par la Federal Aviation Administration. Les exigences de certification comprennent des essais sur un avion de série configuré comme s'il était prêt à être livré.

"En plus de la flotte dédiée aux essais en vol, certains avions de production seront utilisés pour les essais qui ne nécessitent pas d'équipement et d'instrumentation propres aux essais en vol", a déclaré un porte-parole de Boeing. L'entreprise a refusé de commenter les plans concernant l'avion en question ou le document.

Lufthansa a commandé l'avion, un 777-9, en 2013, l'année où Boeing a lancé le 777X, selon la société d'analyse de données aéronautiques Cirium.

Le 777X est le successeur du 747 et du 777, deux des avions à réaction les plus à succès de Boeing, et complète le 787 Dreamliner, plus petit. Ensemble, ils constituent la gamme des gros porteurs de Boeing destinés aux voyages long-courriers. L'entreprise américaine a longtemps dominé ce marché, mais elle est confrontée à une concurrence de plus en plus rude de la part de son rival européen Airbus.

La semaine dernière, Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, a révélé un nouveau problème potentiel concernant les moteurs du 777X fabriqués par GE Aerospace GE.N . Toutefois, ce problème ne devrait pas modifier le plan de l'entreprise qui prévoit de livrer le premier 777X l'année prochaine.