BOEING PRÉVOIT DE RÉDUIRE LA PRODUCTION DU 787 DREAMLINER (Reuters) - Boeing prévoit de réduire la production du 787 Dreamliner de près de moitié et d'annoncer une réduction de ses effectifs lors de la publication de ses résultats trimestriels, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg. Les détails sur la modification de la production de l'appareil commercial de Boeing sont en cours de finalisation et détermineront le nombre d'emplois qui seront supprimés, via des licenciements ou des départs volontaires, a-t-on précisé de même source. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'avionneur américain. Boeing a présenté au début du mois à ses salariés un plan de départs volontaires dans le but d'atténuer l'impact financier de la crise liée au nouveau coronavirus. (Maria Ponnezhath à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +2.02%