Boeing: perte réduite grâce à un bond des livraisons information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir réduit ses pertes au premier trimestre à la faveur d'une forte hausse de son chiffre d'affaires due à une nette augmentation de ses livraisons d'avions.



Le groupe aéronautique américain a fait état ce matin d'une perte nette de 31 millions de dollars, soit 16 cents par action, au titre des trois premiers mois de l'année, contre une perte de 355 millions (0,56 dollar par action) un an auparavant.



Le résultat par action 'core', qui fait abstraction des éléments exceptionnels, ressort en perte de 49 cents, à comparer avec une perte de 1,13 dollar un an auparavant.



Le consensus anticipait, lui, une perte de 1,30 dollar par action.



Le chiffre d'affaires a progressé de 18% à 19,5 milliards de dollars, le groupe ayant livré 130 avions de ligne au cours du trimestre, contre 83 un an plus tôt, soit une hausse de 57%.



L'avionneur n'a pas communiqué de prévisions pour l'exercice 2025, se contentant d'affirmer qu'il prévoyait d'accroître progressivement sa cadence de production d'appareils 737 pour la porter à 38 unités par mois cette année.



Suite à cette publication, l'action gagnait près de 3% en cotations avant-Bourse.





Valeurs associées BOEING CO 162,360 USD NYSE 0,00%