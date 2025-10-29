Boeing perd 5 milliards de dollars en raison de retards dans le programme de l'avion 777X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de près de 3 % à environ 216 $ dans les échanges matinaux

** BA annonce une charge d'environ 5 milliards de dollars liée aux retards dans le programme du jet 777X

** La perte ajustée par action au 3ème trimestre est de 7,47 $, contre 4,59 $ prévus selon les données compilées par LSEG

** Le carnet de commandes total de la société a augmenté pour atteindre 636 milliards de dollars, dont plus de 5 900 avions commerciaux

**En tenant compte des mouvements de la séance, BA est en hausse de 21,4 % depuis le début de l'année