 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 189,44
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing perd 5 milliards de dollars en raison de retards dans le programme de l'avion 777X
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de près de 3 % à environ 216 $ dans les échanges matinaux

** BA annonce une charge d'environ 5 milliards de dollars liée aux retards dans le programme du jet 777X

** La perte ajustée par action au 3ème trimestre est de 7,47 $, contre 4,59 $ prévus selon les données compilées par LSEG

** Le carnet de commandes total de la société a augmenté pour atteindre 636 milliards de dollars, dont plus de 5 900 avions commerciaux

**En tenant compte des mouvements de la séance, BA est en hausse de 21,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BOEING CO
216,025 USD NYSE -3,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank