Boeing pénalisé par une charge de près de 5 milliards de dollars malgré des comptes en progrès

(AOF) - Boeing ne s'envole pas à Wall Street malgré un redressement continu de ses résultats d'activité au troisième trimestre. L'action du constructeur aéronautique perd 3,23% à 216,12 dollars, affichant la plus forte baisse du Dow Jones. Ses pertes nettes se réduisent sur cette période, s’élevant à 5,34 milliards de dollars contre 6,17 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, impactées par une charge de 4,9 milliards de dollars avant impôts sur le programme de son bicouloir 777X. Par action, sur cette période, la perte diluée s'élève à 7,14 dollars contre une de 9,97 dollars un an avant.

Au troisième trimestre, le free cash flow est désormais positif à 238 millions de dollars contre -1,956 milliard de dollars un an avant.

Sur cette période, les revenus de Boeing ont augmenté de 30% en glissement annuel à 23,27 milliards de dollars. Ils sont portés par la hausse des ventes de sa division "aviation commerciale" (Commercial Airplanes) : 49% en glissement annuel à 11,09 milliards de dollars en raison d'un nombre de livraisons plus élevées. Les revenus des deux autres divisions "defense, spatial et sécurité" et "services globaux" augmentent respectivement de 25 et 10% sur un an.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2025, les revenus atteignent les 65,51 milliards de dollars, soit une hausse de 28% sur un an.

Sur un an, sur ce troisième trimestre, le nombre de livraisons d'avions a augmenté de 38% à 160. Il s'agit du total le plus élevé sur un trimestre depuis 2018. Sur les 9 premiers mois de l'année, ce nombre s'élève à 440, soit une progression de 51%.

Ce segment d'activité a enregistré 161 commandes nettes au cours de ce trimestre. Le carnet de commandes comprenait plus de 5 900 avions d'une valeur de 535 milliards de dollars.

Dans cette division, la marge opérationnelle sur ce trimestre a été affectée par cette charge sur le programme 777X. Elle se replie de 48,3%.

Sur le plan commercial, le programme 737 a stabilisé la production à 38 par mois au cours du trimestre. Boeing a convenu conjointement avec la Federal Aviation Administration (FAA) en octobre de l'augmenter à 42 par mois. Le rythme de production du programme 787 est toujours de sept appareils par mois.

Sur ce programme 777X, Boeing confirme les informations de presse de début octobre sur un nouveau décalage des premières livraisons de cet appareil. Prévu initialement pour 2020, l'arrivée de son gros-porteur avait été repoussé à 2025. Boeing prévoit désormais une première livraison en 2027, ce qui entraînera une charge avant impôts de 4,9 milliards de dollars.

Grève ininterrompue

Bien que les comptes de Boeing continue de se redresser, le constructeur aéronautique est toujours confronté à un mouvement de grève. Celui-ci a été initié le 4 août dernier par 3200 travailleurs réparties dans les usines Boeing du Missouri et de l'Illinois aux États-Unis avec le syndicat IAM (association internationale des machinistes et travailleurs de l'aérospatiale). Ces travailleurs négocient toujours une augmentation de leurs salaires dans leurs contrats avec la direction.

Dimanche dernier, les adhérents de ce syndicat ont rejeté une quatrième proposition d'accord social sur cinq ans formulée par l'entreprise américaine. Celle-ci comprenait une hausse générale de salaires (45% en moyenne sur les cinq ans du contrat), des primes diverses, une amélioration de la couverture santé et des cotisations pour la retraite ainsi qu'une augmentation des congés.

Ce mouvement de grève affecte les usines de Saint-Louis et Saint-Charles dans le Missouri, et de Mascoutah dans l'Illinois, où sont notamment fabriqués les avions de combat F-15 et F-18.

Les turbulences au sein de Boeing ne sont pas prêts de s'arrêter.

AOF - EN SAVOIR PLUS