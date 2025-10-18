Boeing obtient l'autorisation de la FAA d'augmenter la production du 737 MAX à 42 avions par mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'augmentation de la production du Boeing 737 MAX est considérée comme la clé de la stabilité financière

Boeing prévoit de passer rapidement à 42 avions 737 MAX par mois

L'administrateur de la FAA a appelé le directeur général de Boeing pour confirmer l'augmentation de la cadence de production

(Ajout du cours de l'action et de détails aux paragraphes 9 à 16) par David Shepardson et Dan Catchpole

Boeing BA.N a obtenu vendredi l'autorisation d'augmenter sa production de 737 MAX à 42 avions par mois, selon l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), assouplissant ainsi le plafond de 38 avions en place depuis janvier de l'année dernière et stimulant ses efforts pour consolider ses finances et dépasser les préoccupations relatives à la sécurité et à la qualité. La FAA a imposé ce plafond de production sans précédent peu après une urgence en vol survenue en 2024 sur un nouvel avion 737 MAX 9 d'Alaska Airlines ALK.N auquel il manquait quatre boulons clés dans un bouchon de porte, ce qui a provoqué l'ouverture d'un trou béant dans le fuselage à 16 000 pieds (4 900 m). L'incident a révélé des lacunes généralisées en matière de sécurité et de qualité de la production au sein de Boeing.

L'augmentation des livraisons du populaire avion monocouloir est essentielle pour rétablir la stabilité financière de Boeing, après des années d'interruptions de production et de crises qui l'ont laissé profondément endetté et en perte d'argent. Les avionneurs reçoivent la majeure partie du paiement d'un client lorsqu'ils lui remettent un avion.

La FAA a déclaré vendredi que ses inspecteurs de la sécurité "ont procédé à des examens approfondis des chaînes de production de Boeing afin de s'assurer que cette légère augmentation de la cadence de production se fera en toute sécurité".

BOEING PRÉVOIT D'AUGMENTER RAPIDEMENT SA PRODUCTION Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a appelé Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, vendredi pour lui confirmer que le constructeur pouvait augmenter la cadence de production à 42 avions, selon une personne informée de l'affaire. Boeing prévoit d'augmenter rapidement sa production en conséquence, a ajouté la source. Les ouvriers des usines de la région de Seattle se sont préparés à augmenter la cadence de production du 737 en ajoutant des équipements pour une plus grande capacité, ont indiqué deux autres sources au fait du dossier.

Boeing a déclaré apprécier "le travail de notre équipe, de nos fournisseurs et de la FAA pour s'assurer que nous sommes prêts à augmenter la production avec la sécurité et la qualité au premier plan".

Les actions de Boeing ont augmenté de 1,2 % après la séance.

Boeing a produit des 737 à des cadences plus élevées par le passé, mais la chaîne d'approvisionnement est aujourd'hui plus sollicitée. Les forgeages, les moulages, les moteurs et même les intérieurs ont tous causé des problèmes de chaîne d'approvisionnement pour les constructeurs d'avions ces dernières années, a déclaré l'analyste de l'aérospatiale Glenn McDonald. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement semblent être plus sporadiques et imprévisibles qu'avant la pandémie de COVID-19, lorsqu'ils étaient plus systémiques, a-t-il ajouté, notant qu'un incendie d'usine en février a laissé Boeing dans l'embarras pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en fixations spécialisées.

"Boeing semble être mieux préparé à cette montée en puissance qu'aux précédentes", a-t-il déclaré.

Sous la surveillance renforcée de la FAA, la société a adopté une approche prudente pour stabiliser puis augmenter sa production. Boeing a constitué d'importants stocks de pièces et de matériaux afin de se prémunir contre les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement.

D'après ses résultats du deuxième trimestre, ses stocks de matières premières s'élèvent à 11 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer aux 6,4 milliards de dollars de stocks en 2018, lorsque l'entreprise produisait plus de 50 jets 737 par mois.

Boeing a également 53 milliards de dollars de dettes aujourd'hui, contre environ 12 milliards de dollars en 2018. Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que Boeing perde encore de l'argent cette année, mais prévoient un bénéfice en 2026, ce qui marquerait la première année rentable de Boeing depuis 2018. Le mois dernier, la FAA a partiellement rétabli l'autorité de Boeing à délivrer des certificats de navigabilité pour les nouveaux avions 737 MAX et 787.

Cette autorité avait été révoquée pour les avions MAX individuels en 2019, à la suite d'accidents mortels en Indonésie et en Éthiopie, et pour les avions 787 à fuselage large en 2022, en raison de problèmes de qualité de production.

En septembre, la FAA a proposé une amende de 3,1 millions de dollars à Boeing pour une série de violations de la sécurité, après avoir constaté des centaines de violations du système de qualité dans son usine 737 à Renton, Washington, et dans l'usine de fuselage 737 du sous-traitant de Boeing Spirit AeroSystems

SPR.N à Wichita, Kansas, de septembre 2023 à février 2024.

L'incident survenu chez Alaska Airlines en janvier 2024 a incité le ministère américain de la justice, sous la direction du président Joe Biden, à ouvrir une enquête criminelle.