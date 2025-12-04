Boeing nomme Bradley D. Tilden à son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 15:38
Bradley D. Tilden a auparavant occupé les postes de président-directeur général d'Alaska Air Group, la société mère d'Alaska Airlines et d'Hawaiian Airlines, ainsi que de la compagnie aérienne régionale Horizon Air.
Au cours de ses 31 années au sein d'Alaska Air Group, Tilden a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur financier puis de président d'Alaska Airlines. À partir de 2012, il a assumé les fonctions de président-directeur général d'Alaska Air Group et a été nommé président exécutif en 2021.
" Brad apporte une perspective client unique, un leadership reconnu dans le secteur aérien et plus de trente ans d'expérience dans l'aviation ", a déclaré Steve Mollenkopf , président du conseil d'administration de Boeing.
" Son expérience des systèmes de gestion de la sécurité et son expertise financière seront précieuses pour notre conseil d'administration alors que nous poursuivons le redressement de l'entreprise. "
Valeurs associées
|199,070 USD
|NYSE
|-1,69%
A lire aussi
-
Contrôles techniques annuels pour les voitures de plus de 10 ans : les États membres de l'UE rejettent la proposition de la Commission européenne
Selon l'exécutif européen, quelque 19.800 personnes ont été tuées dans des accidents sur les routes du Vieux continent l'an dernier. Les ministres européens des Transports ont rejeté jeudi 4 décembre la proposition de la Commission européenne consistant à rendre ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert jeudi sur une note globalement stable, les investisseurs reprenant leur souffle après les récents sommets des indices dans un contexte d'anticipation de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
Israël a de nouveau bombardé jeudi le sud du Liban, disant viser des sites du Hezbollah pro-iranien qu'elle accuse de se réarmer, au lendemain des premières discussions directes depuis plusieurs décennies entre des représentants des deux pays. L'armée israélienne ... Lire la suite
-
Des enfants ukrainiens envoyés en Corée du Nord : nouvelles accusations contre les "camps de rééducation" de Moscou
Face au Sénat américain, une responsable de l'ONG Regional Center for Human Rights a affirmé que son organisation avait recensé 165 "camps" d'enfants enlevés par la Russie, répartis entre territoires ukrainiens occupés, Russie, Bélarus et Corée du Nord. "Chaque ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer