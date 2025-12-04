 Aller au contenu principal
Arkema et Semcorp signent un partenariat stratégique
information fournie par AOF 04/12/2025 à 15:54

(AOF) - Arkema a signé un protocole destiné à établir une collaboration stratégique avec Semcorp, un leader mondial dans la fabrication de séparateurs pour batteries lithium-ion. L’objectif de ce partenariat est de permettre d’accélérer l’innovation dans les technologies de séparateurs pour batteries et accompagner Semcorp dans son développement international.

De son côté, Arkema fournira des solutions à forte valeur ajoutée ainsi qu'un support technique afin de soutenir le déploiement des séparateurs de haute performance de son partenaire dans des marchés clés à l'échelle mondiale (véhicules électriques, systèmes de stockage d'énergie, électronique grand public).

Les deux sociétés expliquent que les séparateurs jouent un rôle essentiel dans les systèmes de batteries en empêchant les courts-circuits entre l'anode et la cathode tout en facilitant les transferts ioniques. Spécialisé dans les matériaux de spécialités, Arkema est un fournisseur historique de produits de haute performance pour l'industrie des batteries.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Premier chimiste français et acteur majeur des matériaux de spécialités, avec des positions de leader mondial sur les 9/10 èmes du portefeuille ;

- Chiffre d’affaires de 9,5 Mds€, à 92 % dans les matériaux de spécialité – adhésifs, matériaux avancés et solutions de revêtement pour 28 %- devant la chimie intermédiaire ;

- Chiffre d’affaires équilibré entre l’Amérique du nord (37 % des ventes), l’Europe (34 %) et l’Asie -les Etats-Unis, la Chine et l’Asie du sud-est étant les trois marchés clés du groupe ;

- Ambition : atteinte dès 2024 d’une activité de « pure player » centrée sur les matériaux de spécialité, élargissement des positions de leader mondial et réduction du biais cyclique, via :

- le renforcement par croissance externe dans les matériaux de spécialité (adhésifs, matériaux avancés et solutions de revêtement),

- l’investissement sur les marchés à forte croissance (batteries, électronique avancée et biens de consommation durables) et sur les matériaux innovants ou de haute performance ;

- Capital ouvert avec une présence forte du FSP (7,9 %des actions et 13 % des droits de vote) et des salariés (7,6 % et 11,1 %), Thierry Le Hénaff étant président-directeur général du conseil d’administration de 14 membres ;

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires « One Arkema » avec objectifs 2028 :

- extension des capacités de production en Asie et aux Etats-Unis

- matériaux avancés et adhésifs : accélération avec, respectivement, une part de 45 % et de 38 % du chiffre d’affaires

- solutions de protection : montée à 25 % de la part des ventes,

- plan d’économies de coûts sur 3 ans d’un montant de 300 M€, dont 100 M€ en 2025 et stricte gestion du besoin en fonds de roulement

-innovation au service des solutions de haute performance durables :

- R&D dotée de 2,8 % des revenus et d’un portefeuille de + 10 000 brevets,

- visant 1,4 Md€ de chiffre d’affaires issu de produits de moins de 5 ans ;

- 9/10 èmes des nouveaux brevets dédiés au développement durable pour 1,5 Md€ de ventes additionnelles cumulées ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 via 400 M€ d’investissements dédiés : 2030 : réduction de 67 %, vs 2019, des émissions de CO2, par toute la chaîne de valeur, via 400 M€ d’investissements dédiés,

- montée de l’offre durable à 65 % des ventes (vs 53 % en 2024) et à 80 %, dès 2025, de la part des achats durables

- déploiement de l’économie circulaire, de la conception au recyclage des produits des clients -cible de 50 % des revenus créés à partir de matières recyclées vs 11 % en 2024 ;

- Bilan maîtrisé : 7,7 Mds€ de fonds propres et, à fin juin, 3,6 Mds€ de dette nette.

=/ Défis/=

- Faiblesse persistante de la demande en Europe et en Amérique du nord, l’impact direct des droits de douane américains étant limité mais dommageable à la demande globale ;

- Activité de solutions de protection particulièrement affectée par la faiblesse de la demain et l’impact négatif de la parité $/€ ;

- Retombées de la méga-usine PA11 à Singapour, de l’intégration de PIAM, leader des films polyimides, des adhésifs de lamination de Dow et des projets PVDF pour batteries li-on ;

- Après un recul de 2,1 % du chiffre d’affaires et de 57,1 % du bénéfice à fin juin, objectifs 2025 fortement abaissés : bénéfice d’exploitation en repli entre 1,3 et 1,4 Md€ et flux de trésorerie ramené à 350 M€ environ ;

- Ambitions 2028 : ventes d’environ 12 Mds€ et marge opérationnelle autour de 18 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 3,60 €, soit un taux de distribution de 44 %.

