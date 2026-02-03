 Aller au contenu principal
Boeing ne construit plus d'avions de combat F-15 pour l'Indonésie
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 06:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur américain Boeing BA.N ne construit plus d'avions de combat F-15 pour l'Indonésie, a déclaré mardi un responsable de la société, mettant fin à ce qui était un contrat de premier plan pour l'expansion militaire de Jakarta.

Le ministère indonésien de la Défense et Boeing ont signé un accord en 2023 pour 24 avions de combat F-15EX qui était soumis à l'approbation du gouvernement américain.

"En ce qui concerne notre partenariat (F-15) avec l'Indonésie, il ne s'agit plus d'une campagne active pour nous", a déclaré Bernd Peters, vice-président du développement commercial et de la stratégie chez Boeing Defense, aux journalistes présents au salon aéronautique de Singapour.

Bernd Peters a refusé de donner des détails, dirigeant les questions supplémentaires vers les gouvernements américain et indonésien.

