 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing, Meta, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 30/12/2025 à 15:04

(AOF) - Boeing

Hier, selon un communiqué, le ministère américain de la Défense a annoncé avoir attribué à Boeing un contrat de défense massif de 8,6 milliards de dollars. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (FMS) pour l'Etat d'Israël. Celui-ci prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux appareils F-15IA destinés à l'armée de l'air israélienne. Le contrat comporte une option de 25 appareils F-15IA supplémentaires. Les premiers appareils devraient arriver en Israël à partir de 2031.

Citi

Citi a reçu, en interne, les autorisations nécessaires pour procéder à la vente d'AO Citibank, qui regroupe ses activités restantes en Russie, à Renaissance Capital (RenCap). La signature et la finalisation de cette opération sont programmées au premier semestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Meta

Meta a annoncé le rachat de Manus, une start-up dédiée à l’intelligence artificielle basée à Singapour. Selon certaines sources, cette entreprise serait valorisée entre 2 et 3 milliards de dollars. "Nous sommes ravis d'annoncer que Manus rejoint Meta afin d'offrir un agent de premier plan à des milliards d'individus et de débloquer de nouvelles opportunités pour les entreprises à travers l'ensemble de nos produits", a déclaré dans un communiqué la multinationale américaine.

Tesla

Tesla a dévoilé les prévisions de livraisons de véhicules calculées à partir des estimations des analystes. Au quatrième trimestre 2025, Tesla pourrait avoir livré 422 850 véhicules, soit une baisse de 14,94% par rapport au troisième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, les livraisons seraient ainsi de 1,640 million d'unités, contre 1,789 million un an plus tôt, ce qui représenterait une baisse de 8,3% entre 2024 et 2025. Pour les exercices suivants, les analystes estiment que les livraisons devraient réaccélérer à 1,750 million en 2026, 2,010 millions en 2027, puis 2,350 millions en 2028.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

BOEING CO
217,260 USD NYSE 0,00%
CITIGROUP
118,120 USD NYSE 0,00%
META PLATFORMS
658,6900 USD NASDAQ 0,00%
TESLA
459,6400 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/12/2025 à 15:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • un juge d'instruction parisien a finalement ordonné un non-lieu concernant un prêtre mis en examen en 2022 pour viol sur un adolescent qui l'accusait de l'avoir drogué ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Non-lieu pour un prêtre breton mis en examen en 2022 pour viol sur mineur
    information fournie par AFP 30.12.2025 15:23 

    Sa mise en examen avait créé une onde de choc dans la paroisse bretonne où il exerçait: un juge d'instruction parisien a finalement ordonné un non-lieu concernant un prêtre mis en examen en 2022 pour viol sur un adolescent qui l'accusait de l'avoir drogué. Par ... Lire la suite

  • Les passagers attendent dans la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de tous les Eurostar entre Paris et Londres le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Les Eurostar sous la Manche suspendus après un problème technique
    information fournie par AFP 30.12.2025 15:10 

    L'incident ne pouvait pas plus mal tomber pour les passagers d'Eurostar, qui voient leurs plans chamboulés au beau milieu des fêtes de fin d'année: la compagnie ferroviaire a suspendu mardi tous ses trains entre Londres et le continent (Paris, Amsterdam ou Bruxelles) ... Lire la suite

  • Henri Mosson, le 28 octobre 2024 à Dijon, en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Décès du doyen des survivants du seul camp nazi de France
    information fournie par AFP 30.12.2025 14:48 

    Henri Mosson, doyen des survivants du camp alsacien de Natzweiler-Struthof, seul camp nazi de France, est décédé à l'âge de 101 ans dans la nuit de lundi à mardi à Dijon, a indiqué son fils à l'AFP. "Mon papa nous a quittés cette nuit (...) Il m'a transmis le flambeau ... Lire la suite

  • Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras à Londres
    Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras à Londres
    information fournie par AFP Video 30.12.2025 14:20 

    Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras International, à Londres, alors que la compagnie ferroviaire a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank