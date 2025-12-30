Boeing, Meta, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Boeing
Hier, selon un communiqué, le ministère américain de la Défense a annoncé avoir attribué à Boeing un contrat de défense massif de 8,6 milliards de dollars. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (FMS) pour l'Etat d'Israël. Celui-ci prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux appareils F-15IA destinés à l'armée de l'air israélienne. Le contrat comporte une option de 25 appareils F-15IA supplémentaires. Les premiers appareils devraient arriver en Israël à partir de 2031.
Citi
Citi a reçu, en interne, les autorisations nécessaires pour procéder à la vente d'AO Citibank, qui regroupe ses activités restantes en Russie, à Renaissance Capital (RenCap). La signature et la finalisation de cette opération sont programmées au premier semestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises.
Meta
Meta a annoncé le rachat de Manus, une start-up dédiée à l’intelligence artificielle basée à Singapour. Selon certaines sources, cette entreprise serait valorisée entre 2 et 3 milliards de dollars. "Nous sommes ravis d'annoncer que Manus rejoint Meta afin d'offrir un agent de premier plan à des milliards d'individus et de débloquer de nouvelles opportunités pour les entreprises à travers l'ensemble de nos produits", a déclaré dans un communiqué la multinationale américaine.
Tesla a dévoilé les prévisions de livraisons de véhicules calculées à partir des estimations des analystes. Au quatrième trimestre 2025, Tesla pourrait avoir livré 422 850 véhicules, soit une baisse de 14,94% par rapport au troisième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, les livraisons seraient ainsi de 1,640 million d'unités, contre 1,789 million un an plus tôt, ce qui représenterait une baisse de 8,3% entre 2024 et 2025. Pour les exercices suivants, les analystes estiment que les livraisons devraient réaccélérer à 1,750 million en 2026, 2,010 millions en 2027, puis 2,350 millions en 2028.
