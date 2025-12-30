 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron va présenter ses voeux pour une dernière "année d'action" avant 2027
information fournie par AFP 30/12/2025 à 17:01

Le président Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Portoroz en Slovénie le 20 octobre 2025 ( AFP / Jure Makovec )

Le président Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Portoroz en Slovénie le 20 octobre 2025 ( AFP / Jure Makovec )

Des menaces pesant sur l'Europe aux enjeux sociétaux sur la fin de vie et l'internet, Emmanuel Macron, confronté à une impopularité record, présente mercredi ses voeux aux Français pour 2026, sa dernière année pleine à l'Elysée, dont il entend faire "une année d'action" malgré ses faibles marges de manoeuvre.

2026 sonne un peu comme le crépuscule pour le chef de l'Etat, très entravé depuis le pari manqué de la dissolution de 2024 et qui, après deux quinquennats, ne peut se représenter.

A plus d'un titre, la séquence qui s'ouvre s'annonce inédite, des municipales de mars au verdict sur l'inégibilité de Marine Le Pen, à l'été, qui donnera de facto le coup d'envoi de la campagne pour 2027.

Un scrutin que le Rassemblement national abordera pour la première fois en position de force, et où le camp présidentiel doit encore identifier son champion.

"Tout le problème d'Emmanuel Macron, c’est qu’il sort du jeu, il n’existe plus. Tout le monde est dans le coup d'après", résume un ténor de droite.

Un constat que le président est bien décidé à démentir jusqu'au bout, malgré les appels réguliers à sa démission dans un pays bloqué par l'absence de majorité et un domaine réservé largement circonscrit à la scène internationale.

"Ce seront ses derniers voeux d’année pleine mais justement c'est tout sauf des vœux d’immobilisme et de rétrospective. Il va vouloir montrer que 2026 sera une année d’action et une année utile", déroule-t-on dans son entourage.

- "Domaine réservé" -

Avec trois priorités pour lui sur la scène intérieure : l'instauration d'un service militaire volontaire, la régulation des réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes, et une loi sur la fin de vie.

"Ce n’est pas des sujets qui pèsent léger dans un bilan présidentiel", veut croire un proche.

Près de quatre ans après le début de la guerre en Ukraine et alors que les efforts en faveur de la paix de Donald Trump peinent à se concrétiser, la situation géopolitique de l'Europe sera aussi au coeur de son allocution.

"C'est à la fois son domaine réservé, et ce encore plus depuis un an et demi (dissolution, ndlr). L'an prochain sera un moment décisif pour ce qu’il défend depuis toujours : la capacité de l’Europe d'assurer par elle-même sa sécurité", pointe son entourage.

Début janvier, la Coalition des volontaires, constituée en grande partie d'Européens, se réunira à Paris pour "finaliser" les garanties de sécurité qu'elle accordera à l'Ukraine, une fois un cessez-le-feu acquis, dont le déploiement de forces dans ce pays.

Le chef de l'Etat pourrait aussi évoquer la dissuasion nucléaire, alors que Paris et Londres ont déjà acté un rapprochement d'ampleur en la matière et que des discussions sont à l'étude sur un possible élargissement de ce parapluie à d'autres pays européens.

- Référendum -

Dans l'immédiat, les Français sont surtout sensibles à l'instabilité politique, l'événement le plus marquant de l'année pour 47% d'entre eux devant les problèmes de pouvoir d'achat (40%) ou le conflit en Ukraine (33%), selon un sondage Odoxa-Backbone publié jeudi par Le Figaro.

Emmanuel Macron est avant tout jugé à l'aune des "enjeux nationaux", renchérit Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Toluna/Harris, en pointant une cote de confiance présidentielle de nouveau à son plus bas en décembre, avec seulement 25% d'avis favorables.

Mais durant ses voeux, le chef de l'Etat devrait laisser les "affaires gouvernementales au gouvernement" et se contenter de réitérer son appel à la culture du "compromis" entre forces politiques, indique-t-on dans son entourage.

Lors du dernier Conseil des ministres de l'année, le 22 décembre, il a tout de même appelé à "donner au plus vite, en janvier, un budget à la Nation", sans aller toutefois jusqu'à demander à Sébastien Lecornu d'utiliser le 49.3.

Soucieux de continuer à exister sur la scène intérieure, Emmanuel Macron est surtout monté en première ligne contre les dérives des réseaux sociaux, à coups de débats publics à travers l'Hexagone, et contre le fléau du narcotrafic.

Mais après avoir promis de demander aux Français de "trancher" sur des sujets "déterminants" lors de ses derniers voeux, il n'a jamais dégainé l'arme du référendum.

"Vu l’instabilité gouvernementale, c’est compliqué", mais "c'est un outil qu'il garde dans sa manche", relève le proche.

Emmanuel Macron
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

5 commentaires

  • 18:28

    Le bon soldat de l'Europe, on verra encore cela le 12 janvier /Mercosur !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bordeaux: trois mises en examen après une fusillade mortelle liée au narcotrafic ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Bordeaux: trois mises en examen après une fusillade mortelle liée au narcotrafic
    information fournie par AFP 30.12.2025 18:18 

    Trois jeunes hommes ont été mis en examen pour tentative de meurtre à Bordeaux, après une fusillade le soir de Noël dans laquelle un de leur complice présumé avait été blessé mortellement, a annoncé mardi le parquet. Âgés de 19, 20 et 24 ans et placés en détention ... Lire la suite

  • Recrues ukrainiennes à l'entraînement, le 29 décembre 2025 (photo des forces armées ukrainiennes) ( 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / Andriy Andriyenko )
    Kiev dit qu'il y a pas de preuve d'une attaque de drones contre une résidence de Poutine
    information fournie par AFP 30.12.2025 18:16 

    Kiev a pointé mardi l'absence de preuves étayant les accusations de Moscou sur une attaque ukrainienne de drones contre une résidence de Vladimir Poutine, tandis que Moscou a averti qu'elle allait durcir sa position dans les pourparlers sur la fin du conflit. Ce ... Lire la suite

  • Des soldats de l'Armée populaire de libération chinoise (APL) tirent une roquette lors d'exercices militaires sur l'île de Pingtan, dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, le point le plus proche de Taïwan, le 30 décembre 2025 ( AFP / ADEK BERRY )
    Taïwan juge que les manœuvres chinoises près de ses côtes ont échoué
    information fournie par AFP 30.12.2025 18:08 

    Taïwan a estimé que les manœuvres militaires chinoises à tirs réels de lundi et mardi, pour simuler son blocus maritime avaient échoué, malgré le déploiement par Pékin de dizaines d'avions de combat et de navires. "En ce qui concerne leur intention d'imposer un ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 30.12.2025 17:51 

    Les Bourses européennes terminent en hausse mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur et aux faibles volumes d'échanges, comme de coutume lors de la période des fêtes de fin d'année. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,69% et Londres de 0,75%.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank