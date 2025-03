Boeing: Malaysia Airlines va renouveler sa flotte information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé une commande de 18 737-8 et 12 737-10 de Malaysia Airlines. La compagnie souhaite renouveler sa flotte avec des appareils plus économes en carburant.



Malaysia Airlines annonce également une commande pouvant aller jusqu'à 60 Boeing 737 MAX.



Cette commande permettra de répondre à la demande croissante de voyages en Asie du Sud-Est , l'un des marchés de l'aviation commerciale à la croissance la plus rapide. La flotte d'avions de la région devrait progresser de près de 250 % au cours des 20 prochaines années.



' L'arrivée de ces nouveaux avions améliorera non seulement l'efficacité de notre flotte et augmentera le nombre de sièges, mais nous permettra également d'améliorer l'expérience globale en vol, en accordant une priorité absolue aux besoins de nos passagers. ' a déclaré Izham Ismail, directeur général de Malaysia Aviation Group.



' L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans le partenariat de longue date de Boeing avec la Malaisie et témoigne de notre engagement durable envers le secteur aéronautique du pays ', a déclaré le Dr Brendan Nelson AO, président de Boeing Global.





