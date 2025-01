Boeing: lourde perte, comme prévu, au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Boeing a fait état mardi d'une lourde perte au titre du 4ème trimestre qu'il impute à des charges exceptionnelles liées à la récente grève de ses machinistes et aux programmes 777 et 777X.



Le deuxième constructeur aéronautique mondial, derrière Airbus, a subi sur les trois derniers mois de l'année une perte nette de 3,86 milliards de dollars, soit 5,46 dollars par action, contre une perte de seulement 30 millions (quatre cents par action) un an auparavant.



Ces résultats, qui portent à plus de 11,82 milliards la perte nette annuelle, ne constituent pas de véritable surprise après l'avertissement que le groupe avait lancé vendredi dernier.



Dans le détail, la division d'avions civils a essuyé une perte opérationnelle de 2,09 milliards de dollars au cours du trimestre écoulé, sur la base d'un chiffre d'affaires en baisse de 55% à 4,76 milliards.



Boeing dit n'avoir livré que 57 appareils commerciaux sur les trois derniers mois de l'année, contre 157 sur la même période de 2023.



Sur l'ensemble de 2024, ses livraisons d'avions atteignent 348 unités, contre 528 en 2023.



Sa branche de défense accuse quant à elle une perte d'exploitation accrue à 2,27 milliards de dollars, contre un manque à gagner de 101 millions un an plus tôt, avec un chiffre d'affaires trimestriel en recul de 20% à 5,41 milliards.



Le groupe n'a dévoilé aucune prévision pour l'exercice 2025.



Suite à cette publication, le titre Boeing perdait 0,1% mardi en cotations avant-Bourse.





