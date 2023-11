Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: livre le 1er 737-800 Freighter à Oman Air information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 12:14









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé la livraison du premier Boeing 737-800 Freighter converti (BCF) à Oman Air. Il s'agit du premier avion cargo dédié au transporteur basé à Mascate.



Oman Air Cargo a vu son volume de fret augmenter de 42 % au cours du premier semestre 2023, par rapport à la même période en 2022, principalement grâce à l'expansion de la capacité de sa flotte d'avions de passagers.



Avec la capacité de transporter jusqu'à 23,9 tonnes de fret sur une distance de 3 750 km, le 737-800BCF contribuera à la croissance continue de la capacité.



'Le 737-800BCF apporte la charge utile et l'autonomie idéales pour compléter la flotte passagers d'Oman Air avec une capacité de fret dédiée', a déclaré Kate Schaefer , vice-présidente des modifications commerciales de Boeing.





