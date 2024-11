Boeing : les salariés appelés à voter pour la nouvelle offre de la direction

(AOF) - Les salariés de Boeing dans la région de Seattle sont appelés à voter ce lundi sur l'offre améliorée proposée par la direction pour mettre un terme à une grève de sept semaines et relancer la production. La direction a proposé une augmentation de salaire de 38% (contre 35% précédemment) sur quatre ans, très proche de la demande des grévistes (+40%) et le versement d’une prime de 12 000 dollars (contre 7000 dollars précédemment), à la signature de l’accord. Cette grève paralyse la production du 737, du 777 et du 767 cargo, dont les livraisons cumulent déjà les retards.

